View this post on Instagram

Feliz cumpleaños mis chicos, por un año más juntos en esta vida, por la que vais a tener que ser fuertes. No son tiempos fáciles pero tengo toda mi esperanza en vosotros y vuestra generación. Gracias por enseñarme cada día lo que es el amor. 🎈 Happy birthday my boys, one more year in this world. These are uncertain times and not easy ones, but I have hope in you and your generation to be strong and fight for a better future. Thank you for teaching me what is love each day.