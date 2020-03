View this post on Instagram

Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que estoy recibiendo😊🎂. La verdad es que, aunque estemos ante una situación tan atípica, el mejor regalo que puedo tener el día de mi cumpleaños es teneros siempre cerca. Gracias mi amor @sergioramos por hacerme tan feliz cada día, por esta bonita familia que tenemos y por tantos momentos especiales. Os amo con locura #sergiojr #marco #alex @sergioramos ❤️