Además de ser uno de los miembros más discretos de la monarquía británica, la princesa Ana también fue durante décadas uno de los más trabajadores al asistir a una medida de quinientos actos a lo largo del año.

Pese a que mantiene una tensa relación con la prensa y nunca ha gozado de los niveles de popularidad de su antigua cuñada Lady Di, la única hija de Isabel II es muy respetada por su dedicación a 'la firma' y, con esos credenciales, los royals más jóvenes harían bien en prestar atención al consejo que les ha querido dar en la entrevista que ha concedido a Vanity Fair con motivo de su 70 cumpleaños.

"A día de hoy todo el mundo quiere hacer las cosas de una forma distinta y yo he llegado a un punto en el que solo pienso: 'Por favor, no intentéis reinventar la rueda'. Ya hemos pasado por esto, algunas cosas no funcionan. A lo mejor deberíais volver a lo básico", ha sugerido.

No cuesta demasiado interpretar sus palabras como una referencia directa a la dirección que han tomado, por ejemplo, los duques de Cambridge a la hora de abordar su papel de institucional como 'herederos' o la decisión de los duques de Sussex de ignorar el protocolo en sus apariciones antes de que abandonaran definitivamente el núcleo duro de la realeza.

"Creo que la nueva generación probablemente no entiende lo que yo hacía en el pasado y lo a menudo que lo hacía. Lo cierto es que rara vez miramos atrás, a quienes nos precedieron, para ver lo que hicieron o en qué dirección fueron", ha afirmado.