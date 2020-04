19 Abr 2020 - 07:50 PM

El cantautor panameño Rubén Blades confirmó la muerte de la madre de su esposa, Luba Mason, producto del COVID-19.

A través de su página web, donde el intérprete de Pedro Navaja lleva su blog, en el que durante los últimos días ha llevado un diario de la pandemia, lamentó el fallecimiento de su suegra, Helen Gregus.

En la publicación correspondiente al 17 de abril, donde detallaba los decesos producidos en Nueva York, Blades escribió lo siguiente: "Con pesar les informo que una de esas 630 muertes fue la de mi suegra Helen Gregus, madre de Luba Mason, mi esposa.

Nos habían informado hace una semana que le había dado fiebre, la habían llevado al hospital y luego los doctores nos informaron que aunque fue confirmada en su cuerpo la presencia del virus COVID-10, la fiebre desapareció en 24 horas y su cuenta de oxigeno se normalizó, por lo que la enviaron de vuelta a la residencia para personas de avanzada edad y necesidades medicas en donde residía".

Helen Gregus vivía en una residencia, donde recibía cuidados especiales al tratarse de una paciente con Alzheimer, según detalló Blades en su escrito.

La situación ha sido más dolorosa para la familia, pues debido a las restricciones de movilidad no hubo manera de darle ese último adiós.

"Pueden imaginar cómo Luba se sintió cuando pidió ir a ver a su madre y le dijeron que no podía hacerlo, por la cuarentena. Fue duro. No comenté su deceso en mí escrito ayer por respeto a Luba. Consideré que le correspondía a ella decidir cuándo hacerlo, o no. Hoy hizo público el hecho y escribió y publicó el obituario de su madre. Pregunté si podía mencionarlo en el blog de hoy y me dijo que sí", puntualizó el cantautor.