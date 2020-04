SHOWBIZ • 21 Abr 2020 - 11:25 AM

En vista de la pasión con que Hollywood se ha entregado a producir revivals y reboots de sus grandes éxitos de la pequeña y la gran pantalla, la reunión de Robin Wright y Cary Elwes en una videollamada este lunes podía interpretarse como una pista de que 'La princesa prometida' podría ser el siguiente clásico en seguir ese camino.

Sin embargo, por suerte o por desgracia, no parece que ese vaya a ser el caso. Los dos actores se han reunido gracias a las nuevas tecnologías únicamente para desvelar que la película que ambos protagonizaron en 1987 estará disponible a partir del 1 de mayo en la plataforma de streaming Disney+.

A lo largo de la breve conversación que han mantenido como parte del anuncio, los antiguos protagonistas de esa historia 'de amor verdadero' no han podido resistirse a bromear acerca del tiempo que ha pasado desde entonces y lo "mayores" que se han hecho.

"No sé cómo funciona este dispositivo", le aseguró Cary poniendo cara de horror mientras fingía que no sabía cómo manejar su teléfono móvil. "Pues a mí se me ha olvidado ponerme la dentadura", añadió Robin sin poder contener la risa.

La idea de realizar un remake del filme, tratando de incluir quizá de alguna manera a los personajes originales y actualizando ciertos aspectos de la trama que no han envejecido demasiado bien, se le ha pasado por la cabeza a más de un ejecutivo de la meca del cine, pero el equipo original ha dejado claro que le parece una idea terrible.

"Hay pocas películas perfectas en este mundo. Sería una lástima estropear esta", afirmó rotundo Elwes en su cuenta de Twitter parafraseando uno de sus diálogos más famosos en la cinta.