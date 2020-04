SHOWBIZ • 29 Abr 2020 - 07:39 AM

Esta semana Aislinn Derbez ha dejado boquiabiertos a sus seguidores compartiendo en Instagram un par de fotos enfundada en un minúsculo bikini de leopardo.

Sin embargo, a la actriz mexicana no le ha gustado nada la reacción que han suscitado esas imágenes y los aplausos, junto a alguna que otra crítica, todo sea dicho, que ha recibido por volver a lucir la misma silueta que antes de su embarazo.

"He visto que preguntan mucho cuál es mi dieta o mi rutina. Nunca he tenido fijación por lograr cierto tipo de cuerpo. Nunca he sido de dietas ni ejercicio", ha querido aclarar ahora en esa misma plataforma.

Aislinn se ha mostrado muy sincera acerca de la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de su primera hija hace dos años y el aumento de peso que experimentó a causa de la retención de líquidos y los desequilibrios hormonales. De hecho, en sus redes sociales siempre ha compartido fotografías suyas de antes y después de dar a luz con total naturalidad.

Pese a ello, la intérprete de 'La casa de las flores' reconoce que en los meses posteriores a dar a luz no se sentía cómoda en su propia piel y esa era una sensación desconocida para alguien como ella, que siempre había disfrutado de una "genética privilegiada".

"En esos momentos no me daba cuenta de lo exigente, impaciente, dura y poco amorosa que estaba siendo con mi cuerpo sin comprender que gracias a ese maravilloso cuerpo tenía a una bebé perfectamente sana en mis brazos", ha admitido.

Eventualmente Aislinn empezó a entrenar por recomendación de su terapeuta, además de esforzarse para dejar de "juzgarse y preocuparse" por su físico, y fue entonces cuando empezó a adelgazar.

"Luego, hace 6 meses, con el duelo de la separación, mi cuerpo lo resintió y comenzó a perder peso rápidamente", ha añadido haciendo referencia a su separación de su marido Mauricio Ochmann.

La única recomendación que ha querido dar a otras mamás es que aprendan a prestar atención a lo que les dice su organismo, al igual que hizo ella.

"Tristemente estamos acostumbrados a ver el cuerpo como un objeto y no nos detenemos a comprender su lenguaje, sus ritmos y sus necesidades reales... En este momento, después de haber pasado esos procesos y escucharme, es cuando mejor me siento físicamente", ha concluido.