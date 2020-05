View this post on Instagram

Cuerpo post parto parecido a 5 meses de embarazo, piernas amoratadas de la heparina, puntos de la cesárea, ojeras infinitas, pechos doloridos... pero más afortunada y feliz, imposible! Esta es la consecuencia de la magia de dar vida a mis dos princesas. #godsplan #postpartumbody . . FELIZ DIA A TODAS LAS SÚPER MAMIS, QUE GRAN VALOR TIENEN TODAS Y CADA UNA. 🌺