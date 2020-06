SHOWBIZ • 3 Jun 2020 - 04:52 PM

A sus 30 años, la modelo Malena Costa se mantiene como una de las estrellas más cotizadas de las pasarelas españolas y de las campañas publicitarias ligadas a las numerosas firmas que confían en su buen hacer para abanderar sus nuevas colecciones de ropa, ya sea veraniega o invernal: todo ello al tiempo que ejerce como madre devota de sus dos pequeñines, Matilda y Mario, y disfruta de su sólida relación con el futbolista Mario Suárez.

Una de las claves que explican su longeva trayectoria en una industria tan competitiva como la de la moda, asociada además a una especie de culto a la juventud que no permite, en buena parte de los casos, seguir triunfando más allá de los 30, reside precisamente en ese rostro aniñado y angelical por el que parece no pasar el tiempo, como ha demostrado ella misma en Instagram.

Publicidad

Tanto es así, que la maniquí mallorquina ha compartido una foto que la retrata disfrutando de unas apacibles vacaciones veraniegas hace nada menos que 12 años, o sea cuando solo contaba con 18 añitos de vida. Las diferencias entre su imagen de antaño y la que luce en sus publicaciones actuales, todo sea dicho, son prácticamente inapreciables.

"¡Hace unos añitos, exactamente 12!", ha revelado Malena al tiempo que dejaba entrever un poquito de vértigo ante la rapidez con la que parecen pasar los años, aunque no hayan hecho mella alguna en su estado físico. "Pero si estás igual", le ha dirigido una asombrada admiradora, mientras que otros usuarios opinan que, "como el buen vino", Malena no ha hecho otra cosa que mejorar con los años.

Como suele ser habitual en estos casos, tarde o temprano tenía que aparecer algún 'troll' para transmitir negatividad y tratar de aguarle la fiesta al personal: en este caso una maleducada internauta que se ha limitado a afirmar que Malena se había operado la nariz. "No me he operado la nariz, nunca", le ha contestado ella con contundencia.