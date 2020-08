SHOWBIZ • 6 Ago 2020 - 12:13 PM

Mucho antes de que los Kardashian convirtieran el escándalo por la filtración de un vídeo sexual de su hija más famosa, Kim, en un popular reality sobre el que acabaron construyendo todo un imperio, el roquero Ozzy Osbourne y su esposa Sharon ya habían abierto de par en par las puertas de su hogar a las cámaras de MTV para grabar el que sigue siendo considerado por muchos como el primer programa de telerrealidad asociado a una celebridad de la historia.

Sin embargo, los espectadores no pudieron conocer a todos los miembros de la familia porque la primogénita del extravagante clan, Aimee, se marchó de casa antes de que comenzara el rodaje de la primera temporada en la década de los 90.

Publicidad

"En mi caso, yo había crecido sabiendo que tenía un padre bastante conocido, y siempre había valorado mucho mi privacidad dentro de la propia familia", ha afirmado para justificar su decisión en una entrevista a la emisora neoyorquina Q104.3, que le llevó a renunciar a la fama en favor del anonimato.

Pese a su reticencia a formar parte del circo en que se convertían a menudo los episodios de 'Los Osbourne', Aimee reconoce que ese proyecto -que llegó a su fin en 2005- resultó muy beneficioso para sus padres y sus hermanos menores, Jack y Kelly.

"Pero a título personal, no encajaba con lo que quería para mi futuro y, por cómo soy y por mis valores morales, quería darme la oportunidad de crecer como ser humano en lugar de permitir que se me recordara solo por lo que hice en mi adolescencia", ha insistido.

Por otra parte, Aimee sigue manteniendo una relación muy estrecha con su familia sin importar que eligiera no acompañarles en su aventura televisiva. Este verano, por ejemplo, ha estrenado un nuevo sencillo -el primero en varios años- titulado 'Shared Something With The Night' bajo el seudónimo ARO, y todos se han mostrado muy emocionados de descubrir la música en que ha pasado tanto tiempo trabajando.