La cantante Selena Gomez lanzará en solo unos días su esperada colección de cosméticos y productos de belleza 'Rare Beauty', una marca cuyo nombre va ligado al estreno, el año pasado, de ese exitoso álbum homónimo con el que regresó por todo lo alto a la escena discográfica y, por ende, a la vida pública.

En la entrevista que ha concedido esta semana a Cosmopolitan para promocionar su prometedor salto a este competitivo sector, la estrella de la música ha reconocido que su decisión de crear su propia firma responde hasta cierto punto a la necesidad de ganar seguridad en sí misma y, sobre todo, en lo que respecta a las particularidades de su imagen física.

"La verdad es que me he vuelto más insegura con los años", se ha sincerado en su conversación con la publicación, en la que ha hecho referencia a los cambios radicales de peso que experimenta ocasionalmente debido al lupus que padece. "Tengo lupus y eso produce muchas fluctuaciones en mi peso. He tenido que aprender a tomarme con filosofía los comentarios y a no darle a este asunto más importancia de la que tiene", ha aseverado.

En cualquier caso, la relevancia que Selena ha venido otorgando al plano del aspecto físico se remonta a su más tierna infancia, ya que lleva trabajando en la industria del espectáculo desde que solo era una niña y, de hecho, antes de convertirse en estrella del pop ya se había destacado en todo el mundo como la protagonista de la famosa serie infantil 'Los magos de Waverly Place'.

"Este ámbito siempre ha formado parte de mi vida. Llevo trabajando en este mundo desde que tengo siete años. Luego me hice mayor y empecé a trabajar en la serie, en la que la imagen física jugaba un papel muy importante en el personaje. Y luego aterricé en la música, donde ciertamente la estética es crucial para el significado de los vídeos y los conceptos. Pero desgraciadamente, acabé llegando a ese lugar en el que te comparas demasiado con los demás y minimizas tu valor e individualidad", ha reflexionado.