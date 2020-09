SHOWBIZ • 18 Sep 2020 - 07:26 AM

Los retoños de las estrellas de cine que deciden seguir sus pasos suelen adoptar dos posturas radicalmente opuestas a la hora de lidiar con las comparaciones odiosas: algunos optan por aceptar las ventajas que conlleva su apellido y otros reniegan por completo de él, llegando incluso a usar uno distinto cuando comienzan su carrera profesional.

Eso es justo lo que ha hecho el hijo de Liam Neeson, que aparece acreditado como Micheál Richardson en sus trabajos como actor. Sin embargo, en su caso eligió ese nombre profesional en honor a su madre Natasha Richardson, que falleció a consecuencia de un trágico accidente de esquí en 2009.

Su famoso padre respeta la decisión de su hijo mayor y, de hecho, se emocionó cuando le explicó cómo planeaba mantener viva la memoria de su difunta esposa.

"Creo que hizo lo correcto. Me parece un homenaje precioso y un bonito gesto y, además, así no se ve limitado por mi apellido, porque supongo que tengo cierto estatus de celebridad", ha explicado el protagonista de 'Taken' en una entrevista a la emisora SiriusXM.

"No me gustaría nada que le preguntaran constantemente si es el hijo de Liam Neeson, así que me parece muy bien. La familia de Natasha, su madre y sus hermanas, se sintieron muy conmovidas, al igual que yo".

En breve, los dos actores estrenarán la película 'Hecho en Italia', sobre un padre y un hijo que se enfrentan a la muerte de su esposa y madre respectivamente.