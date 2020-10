SHOWBIZ • 6 Oct 2020 - 08:59 AM

Perez Hilton se convirtió en una de las figuras más temidas y odiadas en el mundo del entretenimiento tras abrir un blog en 2004 en el que destapaba los trapos sucios de las celebridades y se burlaba de ellas sin piedad.

El sentido común dictaminaba, por tanto, que cualquiera medianamente famoso debía andarse con pies de plomo cuando él se encontraba cerca, pero John Mayer se saltó esa norma no-escrita de una forma espectacular.

Según desvela ahora el cronista social en su nuevo libro de memorias, 'TMI: My Life in Scandal', la nochevieja de 2007 acabó con Christina Aguilera en el mismo club que Mayer y su entonces novia, la estrella juvenil Jessica Simpson, tras grabar un especial de la MTV. Para su sorpresa, se sentaron todos a la misma mesa y el músico no tardó en entablar conversación con él utilizando una frase de presentación demoledora: “Me gusta ver porno gay”.

De ahí, pasó a explicarle que su estrella de cine adulto favorita era Brent Corrigan y que sus películas le excitaban muchísimo. Lo siguiente que hizo -siempre según la versión de los hechos de Perez Hilton- fue inclinarse hacia él y meterle la lengua en la boca mientras Jessica se tapaba la cara con horror.

El beso, en el que el bloguero participó con muchas ganas tras recuperarse de la impresión inicial, duró solo unos segundos y cuando terminó Mayer parecía muy satisfecho.

Aunque en la actualidad ha abrazado un perfil público más discreto, en su momento el músico fue uno de los mujeriegos más famosos del mundo del entretenimiento con una lista de conquistas y romances de una noche a sus espaldas que incluye a estrellas como Jennifer Aniston, Katy Perry o Taylor Swift.