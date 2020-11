SHOWBIZ • 18 Nov 2020 - 09:40 AM

Cuando Jane Seymour aceptó el papel de Leonor de Aquitania en la serie histórica 'El resplandor y las tinieblas' que ha creado José Luis Moreno, lo hizo creyendo que daría vida al personaje desde los 25 años y durante el resto de su vida adulta. Sin embargo, según ha desvelado ahora la actriz sin ocultar su enfado, los productores cambiaron de opinión el día antes de empezar a grabar las escenas que narran su juventud y buscaron a otra intérprete con una edad similar sin consultarlo antes con ella.

"Es algo que no logro comprender porque, lo creas o no, y ahí está Instagram como prueba, conmigo no habría que hacer nada en la cara para que resultara creíble. Saldría bien igualmente", ha lamentado Jane en una nueva entrevista al periódico The Times, refiriéndose a la tecnología de rejuvenecimiento digital que se ha usado en producciones como 'El Irlandés' para quitarle años de encima a sus protagonistas.

"Además, Joan Collins tiene 87 años", ha añadido señalando el caso de otra de las grandes estrellas de la serie, "y se supone que da vida a una mujer [Adelaida de Saboya] que murió a los 40".

Para que quede claro, Jane ha desvelado que podría haber soportado incluso los planos más cerrados porque jamás se ha hecho ningún retoque que pudiera acabar con el realismo de la historia si se apreciara en la pantalla.

"No tengo nada en contra de la cirugía estética", ha prometido, "y me parece fabuloso si quieres hacerlo, pero es evidente que en mi profesión estoy rodeada de personas de mi edad que parecen Barbies".

La inolvidable Doctora Quinn, que el próximo mes de febrero cumplirá unos 70 años muy bien llevados, insiste en que sus quejas no son una cuestión de vanidad, porque ella también está encantada de caracterizarse con pelucas y maquillaje para convertirse en una anciana frente a las cámaras.

"Puedo pasar perfectamente por alguien de 70 años, e incluso 80", ha admitido.