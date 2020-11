SHOWBIZ • 19 Nov 2020 - 10:58 AM

Aunque ella nunca se haya casado, Missy Elliott sabe lo importante que puede resultar para algunas personas organizar la boda de sus sueños y este miércoles ha querido echarle una mano a una de sus fans para que pueda tener la suya.

La afortunada se llama Ireanna y planea contraer matrimonio el próximo mes de marzo. Según ha revelado en Twitter, llevaba tiempo ahorrando cuando encontró el vestido perfecto, pero el precio estaba fuera del presupuesto que se había fijado inicialmente porque también está tratando de mudarse a una nueva vivienda con su prometido.

“Jamás pensé que encontraría un amor como este y tampoco creía que alguien pudiera querer casarse conmigo, con todas mis inseguridades. No creía que lo mereciese. Aprender a quererme a mí misma me preparó para encontrar el amor. Agradecería mucho que pudierais ayudarme, cualquier contribución cuenta", explicaba en su mensaje, en el que incluyó su código de una app para realizar pagos con el teléfono móvil por si alguien se animaba a hacerle llegar una donación.

Lo que probablemente no se imaginó nunca es que su situación llegaría a oídos de Missy y que ella decidiría convertirse en su hada madrina particular enviándole 1.300 dólares para asegurarse de que no tenga que renunciar a nada de cara a su gran día.

"Enhorabuena por adelantado. Que Dios os bendiga con un vínculo indestructible y os llene de amor y felicidad", le ha deseado la famosa artista en reacción a su publicación, antes de desvelar la gran noticia. "Tu vestido ya está pagado. No nos conocemos en persona, pero leí tu mensaje en el que hablabas de ese vestido y pensé que debería echarte una mano cuando vi que habías compartido tu número de cuenta. Mucha suerte para tu precioso enlace con tu futuro marido".

Los seguidores de la artista no han tardado en aplaudir su generoso gesto y uno de ellos ha desvelado que Missy también se encargó de costear hace tiempo la operación de ojos de su perro. "Llevaba tiempo intentando buscarte en Twitter para preguntarte qué tal está tu perro después de la cirugía", le ha respondido ella. "Espero que tu bebé canino se encuentre bien".