Google lanza un listado anual de las consultas más realizadas en Panamá y el mundo durante el año 2020; una sección que aparece es “Los que se fueron”, donde reúne a personalidades de distintos géneros (cine – televisión, cantantes, deportistas y otros) que han fallecido durante este año y fueron los más “googleados” en Panamá. En el 6to puesto aparece el panameño Kendal Royo, reconocido folclorista que perdió su vida por el coronavirus.

También detallan las provincias en donde más realizaron la búsqueda de estos personajes, además de los los términos que los asociaban (ya sea causa de muerte, lugar donde fallecieron, momentos célebres).

Kobe Bryant

Kobe Bean Bryant (Filadelfia, Pensilvania; 23 de agosto de 1978 - Calabasas, California; 26 de enero de 2020), ​fue un baloncestista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA, todas con Los Ángeles Lakers, desde 1996 hasta 2016 donde conquistó 5 títulos de NBA.

El 26 de enero del 2020, Kobe Bryant, su hija Gianna de 13 años, junto con otras personas, salieron del Aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, California, en un helicóptero Sikorsky S-76, propiedad de Bryant, que se estrelló en California y se incendió. Según el informe inicial indicaron, que el helicóptero se estrelló en las montañas sobre Calabasas en medio de una espesa niebla, y se desconocen las causas del accidente.

Naya Rivera

Naya Marie Rivera (Valencia, California; 12 de enero de 1987 - Lago Piru, California; 8 de julio de 2020), era una actriz y cantante estadounidense, de origen boricua, recordada por su personaje como “Santana López” en la serie de televisión GLEE.

El 8 de julio de 2020, desapareció en el Lago Piru, un embalse artificial en el Bosque Nacional Los Padres en California. Su hijo de cuatro años fue encontrado durmiendo con un chaleco salvavidas en el bote que habían alquilado. Su cuerpo fue encontrado cinco días después, el 13 de julio y fue declarado su fallecimiento por ahogamiento.

Diego Maradona

Diego Armando Maradona1​ (Lanús, 30 de octubre de 1960 - Dique Luján, 25 de noviembre de 2020), fue un futbolista y entrenador argentino. Jugaba como delantero o mediocampista ofensivo y considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el mejor de su generación.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en su residencia particular en Partido de Tigre. Según los resultados preliminares de la autopsia, se determinó muerte súbita a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema pulmonar.

Chadwick Boseman

Chadwick Aaron Boseman (Anderson, 29 de noviembre de 1976 - Los Ángeles, 28 de agosto de 2020) fue un actor, guionista y dramaturgo estadounidense. Inició su carrera como actor haciendo apariciones breves en series de televisión como: Law & Order, All My Children, Third Watch, CSI: NY, entre otras. Saltó a la fama con el papel de T'Challa en Capitán América: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Gracias a su interpretación, fue reconocido en los MTV Movie & TV Awards y los Premios de la Crítica Cinematográfica.

Boseman falleció el 28 de agosto de 2020 en su residencia en Los Ángeles, por complicaciones de un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado en 2016 y que había mantenido en secreto al público. ​

George Floyd

George Floyd nació el 14 de octubre de 1973 en Fayetteville, Carolina del Norte y fue criado en Houston, Texas. ​Murió por asfixia el 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad de Mineápolis, Minesota (Estados Unidos); como resultado de su arresto por parte de cuatro policías locales (Derek Chauvin, tras esposarlo y ponerlo boca abajo con un carro policial encima de Floyd, y con la ayuda de los agentes Thomas Lane y J. Alexander Kueng; el oficial presionó a detenido contra el pavimento con su rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos).

El hecho generó indignación y protestas a lo largo de todo Estados Unidos en contra de lo que llamaron el racismo, la xenofobia y los abusos policiales hacia ciudadanos afro-estadounidenses en EEUU. Las protestas también se extendieron a otras partes del mundo.

Kendal Royo

Uno de los fallecimientos más sonados en Panamá fue el de Kendal Enrique Royo Quintero (Ocú, Herrera; 9 de noviembre de 1963 - Ciudad de Panamá, de agosto de 2020) folclorista, ortopedista, presentador y productor de televisión y actor panameño, conocido por ser el presentador del programa de folclore panameño “Hecho en Panamá”. Popularizó la exclamación "¡Susalabao'!", que acogió como su sello personal a lo largo de su carrera artística.

En julio de 2020, Kendal se encontraba ejerciendo su labor como ortopedista en la Policlínica de Arraiján, donde adquirió el virus SARS-CoV-2, que le causó COVID-19. Su situación era aún más complicada por una lesión pulmonar que había sufrido años atrás. Durante varios días se mantuvo hospitalizado en el área de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde finalmente falleció el 4 de agosto de 2020