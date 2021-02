SHOWBIZ • 4 Feb 2021 - 11:27 AM

Los primeros detalles (confirmados) acerca del nacimiento de la primera hija de Gigi Hadid y Zayn Malik acaban de salir ahora a la luz en el marco de la entrevista que la joven modelo concedió el pasado diciembre (diez semanas después de dar a luz) a la revista Vogue.

Gigi ha desvelado que su pequeña Khai llegó al mundo en la habitación de su granja de Pensilvania, donde instalaron una piscina hinchable, y que ella se decantó por un parto respetado con ayuda de una comadrona y una doula, que fue además compañera suya en el instituto, porque quería una experiencia "natural".

Publicidad

"Ni siquiera me di cuenta cuando nació. Estaba muy cansada, y cuando levanté la mirada, Zayn estaba sosteniéndola en brazos. Fue adorable", ha desvelado.

A la hora de tomar la decisión de no acudir a un hospital, pesó mucho el documental 'The Business of Being Born', que vio con el cantante, y la limitación del número de personas permitidas en las salas de partos durante la pandemia del coronavirus, ya que ella quería estar acompañada tanto por su pareja como por su hermana Bella y su madre Yolanda. La estrella de las pasarelas, que entre contracción y contracción estuvo viendo la película 'La llave mágica', reconoce que hubo un punto en el que se preguntó si había sido buena idea renunciar a la epidural, pero entonces ya era demasiado tarde para cambiar de opinión y, en retrospectiva, cree que no se equivocó.

"Sabía que iba a ser el peor dolor que había experimentado en toda mi vida, pero tienes que aceptarlo y decirte: 'Es lo que hay'. Eso me encantó".

Hasta ahora Gigi solo se ha separado de su bebé en una ocasión -para conceder la entrevista- y está recurriendo a la ayuda de su madre y la de Zayn, que ha viajado desde Inglaterra para acompañarles temporalmente, porque no tiene niñera. En lo que respecta a sus planes de futuro, parece que la joven pareja esperará para darle un hermanito o hermanita a Khai.

"Cuando acabó todo, Zayn y yo nos miramos y nos dijimos: Podemos dejar que pase un tiempo antes de volver a pasar por esto", ha declarado.

Aunque el antiguo componente de One Direction ha preferido no participar en la conversación que Gigi ha mantenido con la publicación, ella se ha encargado de explicar en su nombre que se sintió muy nervioso e impotente durante el parto al ver a su novia sufriendo tanto.