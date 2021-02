SHOWBIZ • 17 Feb 2021 - 09:46 AM

Megan Thee Stallion no cabe en sí de orgullo tras haber enfocado la recta final de sus estudios universitarios y tiene motivos de sobra para sentirse así. El año pasado fue uno de los más importantes de toda su vida, que vio como se convertía en una de las estrellas revelación de la música urbana, y mientras su carrera subía como la espuma, siguió formándose como administradora sanitaria.

No muchos apostaban por ella ni pensaban que obtendría su titulación por la Universidad Texas Southern, pero según acaba de revelar ahora a través de Twitter, para responder precisamente a uno de esos escépticos, está a un paso de lograrlo. "Amigo mío, me voy a graduar este otoño y aún voy a abrir mi centro de asistencia", ha celebrado. "Y juraban que no conseguiría mi diploma", ha añadido junto a varios emoticonos riendo.

Aunque compaginar su ascenso a la fama con las clases no ha resultado tarea fácil, sobre todo porque se pasa la mayor parte del tiempo de gira, Megan siempre ha insistido en que, si hay madres solteras que trabajan por las noches y crian a sus hijos, ella también debería ser capaz de seguir rapeando sin dejar de lado su educación.

Su sueño ahora pasa por abrir una clínica especializada o centro de vida asistida inspirada por el ejemplo de su abuela, que cuidó durante años de su propia madre. "Ver a esas dos ancianitas cuidando la una de la otra siempre me hacía pensar: 'Necesitáis ayuda'", ha explicado en varias ocasiones.