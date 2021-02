SHOWBIZ • 26 Feb 2021 - 07:43 AM

La cantante Lady Gaga ha sufrido uno de los golpes más duros que le ha dado la vida con el secuestro, en la noche del miércoles, de dos de sus tres perros a manos de un par de criminales que, para hacerse con los canes, no dudaron en disparar al empleado que se encargaba diariamente de pasearles por las calles de Los Ángeles.

Ahora, el padre de la artista ha concedido unas sobrecogedoras declaraciones al diario The New York Post para dar a conocer el nivel de consternación que invade en estos momentos a toda la familia, que todavía no acaba de procesar tan notable pérdida y, asimismo, las circunstancias violentas en que se produjo el suceso: "Estamos devastados, enfermos ante lo ocurrido. Es como si alguien hubiera secuestrado a tus hijos", ha confesado el progenitor de la artista, quien regenta un restaurante italiano en Manhattan.

El citado trabajador se encuentra ingresado en el hospital con pronóstico grave tras recibir nada menos que cuatro disparos en el pecho, mientras que el tercero de los perritos que paseaba, la pequeña Miss Asia, pudo escapar de los malhechores y finalmente fue rescatada por la policía. En estos momentos se desconoce el paradero de los violentos ladrones y, por tanto, el de las mascotas de la estrella del pop, pero lo cierto es que la diva no se ha quedado de brazos cruzados a la hora de recuperar a sus queridos canes.

De hecho, su representante ha confirmado que Lady Gaga ofrecerá 500.000 dólares de recompensa a la persona o personas -incluidos los ladrones- que le hagan entrega de Koji y Gustavo, como se llaman los animales secuestrados, sanos y salvos, prometiendo además que "no hará preguntas" sobre las circunstancias del hallazgo para asegurarse de que la normalidad vuelve a reinar en su hogar lo antes posible.