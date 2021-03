Entrevista revela detalles de la vida personal y profesional de Horacio Valdés

Marilyn Cejas • 18 Mar 2021 - 11:39 AM

Tras el lamentable fallecimiento del cantautor panameño Horacio Valdés, el presentador de televisión, actor y bailarín, Jossie Jiménez, publicó en su cuenta de Instagram una entrevista que tuvo la dicha de realizarle, donde da detalles sobre su vida personal y profesional.

Valdés contó sus anécdotas sobre el primer trabajo que tuvo en una imprenta de un familiar, dijo que le hubiera gustado cantar con Paul McCartney y viajar a la India.

"Es lo más bonito, es el sentimiento que me llena y me hace seguir escribiendo y produciendo música y lo seguiré haciendo hasta que la gente me indique que ya está bueno...", expresó refiriéndose a lo que sentía cada vez que las personas coreaban sus canciones.

Asimismo, aseguró que si no hubiera sido cantante y abogado, le hubiese gustado tener alguna fundación para ayudar a las personas; también habló sobre el gran amor y orgullo que siente por su madre. "Mi mamà es todo para mi, soy músico gracias a mi madre, una mujer fuerte, luchadora, trabajadora, inteligente, es culta, llena de arte...nunca me obligó a hacer nada, con su ejemplo aprendí cómo llevar la música y la vida en general...".

Por otro lado habló sobre sus dos hijas. "Lo último que me queda es ver que mis hijas crezcan siendo mujeres fuertes, independientes, con propósito, yo creo que eso es lo que me falta...".

Aquí podremos ver la entrevista completa:

Horacio Valdés falleció este miércoles de un infarto fulminante. ¡Paz a su alma!