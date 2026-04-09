Llega el pago de viajes sin contacto al Metro de Panamá con nuevos validadores

La empresa Sonda anunció la llegada a Panamá de nuevos validadores de pago, dispositivos que marcan el inicio de la próxima etapa de modernización del sistema de transporte público. Estos equipos están diseñados para habilitar, de forma progresiva, el pago sin contacto mediante tarjetas bancarias y códigos QR, optimizando la experiencia de viaje con soluciones alineadas a tendencias globales.
Víctor Betancourt, gerente general de Sonda para Panamá y Guatemala, destacó que esta evolución tecnológica busca simplificar las recargas y responder a las nuevas dinámicas de movilidad urbana. La llegada de estos validadores representa un paso importante hacia un sistema más moderno, eficiente y centrado en las necesidades de las personas.