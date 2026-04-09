Llega el pago de viajes sin contacto al Metro de Panamá con nuevos validadores

Llega el pago de viajes sin contacto al Metro de Panamá. SONDA

Por Ana Canto La empresa Sonda anunció la llegada a Panamá de nuevos validadores de pago, dispositivos que marcan el inicio de la próxima etapa de modernización del sistema de transporte público. Estos equipos están diseñados para habilitar, de forma progresiva, el pago sin contacto mediante tarjetas bancarias y códigos QR, optimizando la experiencia de viaje con soluciones alineadas a tendencias globales.

Tras completar el proceso de certificación de software, los dispositivos se instalarán paulatinamente en los buses y zonas pagas de MiBus, así como en todas las estaciones del Metro de Panamá, siguiendo el cronograma establecido.

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