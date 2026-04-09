Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 16:30

Llega el pago de viajes sin contacto al Metro de Panamá con nuevos validadores

Los dispositivos se instalarán paulatinamente en los buses y zonas pagas de MiBus, así como en todas las estaciones del Metro de Panamá.

Llega el pago de viajes sin contacto al Metro de Panamá.

Llega el pago de viajes sin contacto al Metro de Panamá.

SONDA
Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa Sonda anunció la llegada a Panamá de nuevos validadores de pago, dispositivos que marcan el inicio de la próxima etapa de modernización del sistema de transporte público. Estos equipos están diseñados para habilitar, de forma progresiva, el pago sin contacto mediante tarjetas bancarias y códigos QR, optimizando la experiencia de viaje con soluciones alineadas a tendencias globales.

Tras completar el proceso de certificación de software, los dispositivos se instalarán paulatinamente en los buses y zonas pagas de MiBus, así como en todas las estaciones del Metro de Panamá, siguiendo el cronograma establecido.

Víctor Betancourt, gerente general de Sonda para Panamá y Guatemala, destacó que esta evolución tecnológica busca simplificar las recargas y responder a las nuevas dinámicas de movilidad urbana. La llegada de estos validadores representa un paso importante hacia un sistema más moderno, eficiente y centrado en las necesidades de las personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042346805849894979&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá suma 40 mil pasajeros diarios tras cambios en MiBus por alza del combustible

Viernes Santo: ¿a qué hora cierra el Metro de Panamá hoy 3 de abril?

Semana Santa: horario del Metro de Panamá este Viernes Santo

Recomendadas

Más Noticias