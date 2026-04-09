Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 10:53

Presidente Mulino niega alianza con Maersk en medio de arbitraje de Panama Ports Company

El presidente Mulino recalcó que no existe un contrato de operación vigente, sino una gestión transitoria de hasta 18 meses con los nuevos operadores.

Presidente Mulino niega alianza con Maersk en medio de arbitraje de Panama Ports Company
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Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino se refirió al arbitraje internacional iniciado por Panama Ports Company (PPC) contra la naviera danesa Maersk, luego de que esta asumiera la operación de las dos terminales portuarias más importantes del país tras un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según PPC, Maersk habría socavado su contrato al "alinearse con la República de Panamá" en lo que califican como una campaña estatal para sustituirlos mediante una toma de control que instaló a nuevos operadores.

"El Gobierno de Panamá ha cumplido un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No nos hemos alineado con nadie" aseguró el mandatario. Mulino recalcó que no existe un contrato de operación vigente, sino una gestión transitoria de hasta 18 meses con los nuevos operadores.

La CSJ anuló el pasado 30 de enero la concesión de PPC, permitiendo que el Estado asumiera el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico). Posteriormente, el 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entregó la operación transitoria de Balboa a APM Terminals (filial de Maersk) y la de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC.

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