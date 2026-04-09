Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 08:44

Presidente Mulino destaca crecimiento económico y turismo con gestión sin corrupción

El presidente José Raúl Mulino resaltó el crecimiento económico, turístico y logístico de Panamá, destacando una gestión basada en transparencia y empleo.

Presidente Mulino destaca crecimiento económico y turismo

Presidente Mulino destaca crecimiento económico y turismo

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el crecimiento sostenido de la economía, el turismo y el sector logístico del país, atribuyéndolo a una gestión enfocada en la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

Durante el acto de toma de posesión de Aurelio Barría Pino en la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, el mandatario detalló que el turismo crece a un ritmo del 9% anual, mientras que la economía registra un incremento de 4,4%.

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Crecimiento respaldado por inversión y empleo

Mulino subrayó que estos resultados responden a la unidad entre sectores productivos, la confianza en la inversión y una administración “alejada de la corrupción”.

Señaló que la ejecución responsable del presupuesto ha permitido retomar proyectos que anteriormente quedaron inconclusos, contribuyendo así a la generación de empleo y al orden económico del país.

Llamado a la transparencia y continuidad de proyectos

El mandatario insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia y evitar que obras públicas queden abandonadas, lo que —según indicó— genera pérdidas económicas y desempleo.

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“Hay que ser correctos”, expresó, al referirse al incremento de costos en proyectos como el cuarto puente y otras infraestructuras, cuestionando si el país debe seguir postergando soluciones o avanzar en beneficio de la población.

Avances en infraestructura y logística

Mulino destacó avances como:

  • El progreso del Cuarto Puente, que pasó de 0% a 30% de ejecución
  • El avance de la tuneladora bajo el Canal hasta Balboa
  • La recuperación de la carretera Interamericana, tanto hacia el Este como el Oeste

Asimismo, resaltó la estabilidad en operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde —según indicó— se protegieron más de 7 mil empleos directos mediante decisiones responsables.

Panamá apuesta por el desarrollo y la innovación

El presidente reiteró que el país debe enfocarse en el crecimiento sostenido, con más eventos internacionales, inversión y estabilidad social. También planteó la necesidad de una nueva ley de educación que reduzca la desigualdad, señalando la brecha entre el sistema público y privado.

Nueva directiva de la Cciap

Durante el acto, Aurelio Barría Pino asumió la presidencia del gremio para el periodo 2026-2027, tras ser juramentado por Juan Arias.

Barría adelantó que su gestión se centrará en cuatro pilares:

  • Impulsar la ley de pasantías para jóvenes
  • Facilitar la formalización de emprendedores
  • Fortalecer plataformas de promoción país
  • Consolidar a Panamá como destino de turismo de eventos

Además, reconoció avances del Gobierno en materia fiscal y reformas, aunque señaló desafíos pendientes como la minería, el acceso al agua y la educación.

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