Presidente Mulino destaca crecimiento económico y turismo con gestión sin corrupción

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó el crecimiento sostenido de la economía, el turismo y el sector logístico del país, atribuyéndolo a una gestión enfocada en la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
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Crecimiento respaldado por inversión y empleo
Mulino subrayó que estos resultados responden a la unidad entre sectores productivos, la confianza en la inversión y una administración “alejada de la corrupción”.
Señaló que la ejecución responsable del presupuesto ha permitido retomar proyectos que anteriormente quedaron inconclusos, contribuyendo así a la generación de empleo y al orden económico del país.
Llamado a la transparencia y continuidad de proyectos
El mandatario insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia y evitar que obras públicas queden abandonadas, lo que —según indicó— genera pérdidas económicas y desempleo.
“Hay que ser correctos”, expresó, al referirse al incremento de costos en proyectos como el cuarto puente y otras infraestructuras, cuestionando si el país debe seguir postergando soluciones o avanzar en beneficio de la población.
Avances en infraestructura y logística
Mulino destacó avances como:
- El progreso del Cuarto Puente, que pasó de 0% a 30% de ejecución
- El avance de la tuneladora bajo el Canal hasta Balboa
- La recuperación de la carretera Interamericana, tanto hacia el Este como el Oeste
Asimismo, resaltó la estabilidad en operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde —según indicó— se protegieron más de 7 mil empleos directos mediante decisiones responsables.
Panamá apuesta por el desarrollo y la innovación
El presidente reiteró que el país debe enfocarse en el crecimiento sostenido, con más eventos internacionales, inversión y estabilidad social. También planteó la necesidad de una nueva ley de educación que reduzca la desigualdad, señalando la brecha entre el sistema público y privado.
Nueva directiva de la Cciap
Durante el acto, Aurelio Barría Pino asumió la presidencia del gremio para el periodo 2026-2027, tras ser juramentado por Juan Arias.
Barría adelantó que su gestión se centrará en cuatro pilares:
- Impulsar la ley de pasantías para jóvenes
- Facilitar la formalización de emprendedores
- Fortalecer plataformas de promoción país
- Consolidar a Panamá como destino de turismo de eventos
Además, reconoció avances del Gobierno en materia fiscal y reformas, aunque señaló desafíos pendientes como la minería, el acceso al agua y la educación.