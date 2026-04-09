Presidente Mulino destaca crecimiento económico y turismo con gestión sin corrupción

El presidente de la República , José Raúl Mulino, destacó el crecimiento sostenido de la economía, el turismo y el sector logístico del país, atribuyéndolo a una gestión enfocada en la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

Durante el acto de toma de posesión de Aurelio Barría Pino en la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, el mandatario detalló que el turismo crece a un ritmo del 9% anual, mientras que la economía registra un incremento de 4,4%.

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Crecimiento respaldado por inversión y empleo

Mulino subrayó que estos resultados responden a la unidad entre sectores productivos, la confianza en la inversión y una administración “alejada de la corrupción”.

Señaló que la ejecución responsable del presupuesto ha permitido retomar proyectos que anteriormente quedaron inconclusos, contribuyendo así a la generación de empleo y al orden económico del país.

Llamado a la transparencia y continuidad de proyectos

El mandatario insistió en la necesidad de fortalecer la transparencia y evitar que obras públicas queden abandonadas, lo que —según indicó— genera pérdidas económicas y desempleo.

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“Hay que ser correctos”, expresó, al referirse al incremento de costos en proyectos como el cuarto puente y otras infraestructuras, cuestionando si el país debe seguir postergando soluciones o avanzar en beneficio de la población.

Avances en infraestructura y logística

Mulino destacó avances como:

El progreso del Cuarto Puente, que pasó de 0% a 30% de ejecución

El avance de la tuneladora bajo el Canal hasta Balboa

La recuperación de la carretera Interamericana, tanto hacia el Este como el Oeste

Asimismo, resaltó la estabilidad en operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde —según indicó— se protegieron más de 7 mil empleos directos mediante decisiones responsables.

Panamá apuesta por el desarrollo y la innovación

El presidente reiteró que el país debe enfocarse en el crecimiento sostenido, con más eventos internacionales, inversión y estabilidad social. También planteó la necesidad de una nueva ley de educación que reduzca la desigualdad, señalando la brecha entre el sistema público y privado.

Nueva directiva de la Cciap

Durante el acto, Aurelio Barría Pino asumió la presidencia del gremio para el periodo 2026-2027, tras ser juramentado por Juan Arias.

Barría adelantó que su gestión se centrará en cuatro pilares:

Impulsar la ley de pasantías para jóvenes

Facilitar la formalización de emprendedores

Fortalecer plataformas de promoción país

Consolidar a Panamá como destino de turismo de eventos

Además, reconoció avances del Gobierno en materia fiscal y reformas, aunque señaló desafíos pendientes como la minería, el acceso al agua y la educación.