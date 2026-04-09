Alerta Amber en Panamá: buscan a niña de 7 años desaparecida en Chitré

Las autoridades activaron una Alerta Amber tras la desaparición de la menor Javierys Hurtado, de 7 años, cuyo paradero es desconocido desde horas de la madrugada.
Alerta Amber: Nivel de alerta elevado
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Las autoridades confirmaron que se descarta que el caso esté relacionado con una sustracción por parte de un familiar, lo que eleva el nivel de alerta y activa protocolos más estrictos de búsqueda.
Ante esta situación, se mantiene un operativo para dar con el paradero de la menor lo antes posible.
Llamado a la ciudadanía
Las autoridades solicitan a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la niña.
- Reportar cualquier dato relevante a las líneas de emergencia
- No difundir información no verificada
- Compartir únicamente los comunicados oficiales
La activación de la Alerta Amber implica un despliegue inmediato de búsqueda y coordinación entre distintas entidades de seguridad.