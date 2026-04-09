Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 08:48

Alerta Amber en Panamá: buscan a niña de 7 años desaparecida en Chitré

Activan Alerta Amber por la desaparición de Javierys Hurtado, niña de 7 años vista por última vez en Chitré. Autoridades intensifican búsqueda.

Activan Alerta Amber por la desaparición de Javierys Hurtado

Activan Alerta Amber por la desaparición de Javierys Hurtado

@Alerta Amber
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades activaron una Alerta Amber tras la desaparición de la menor Javierys Hurtado, de 7 años, cuyo paradero es desconocido desde horas de la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes, la niña fue vista por última vez en áreas de Chitré, presuntamente en compañía de una persona conocida.

Alerta Amber: Nivel de alerta elevado

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Las autoridades confirmaron que se descarta que el caso esté relacionado con una sustracción por parte de un familiar, lo que eleva el nivel de alerta y activa protocolos más estrictos de búsqueda.

Ante esta situación, se mantiene un operativo para dar con el paradero de la menor lo antes posible.

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Llamado a la ciudadanía

Las autoridades solicitan a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la niña.

  • Reportar cualquier dato relevante a las líneas de emergencia
  • No difundir información no verificada
  • Compartir únicamente los comunicados oficiales

La activación de la Alerta Amber implica un despliegue inmediato de búsqueda y coordinación entre distintas entidades de seguridad.

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