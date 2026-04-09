Alerta Amber en Panamá: buscan a niña de 7 años desaparecida en Chitré

Las autoridades activaron una Alerta Amber tras la desaparición de la menor Javierys Hurtado, de 7 años, cuyo paradero es desconocido desde horas de la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes, la niña fue vista por última vez en áreas de Chitré, presuntamente en compañía de una persona conocida.

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Alerta Amber: Nivel de alerta elevado

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Las autoridades confirmaron que se descarta que el caso esté relacionado con una sustracción por parte de un familiar, lo que eleva el nivel de alerta y activa protocolos más estrictos de búsqueda.

Ante esta situación, se mantiene un operativo para dar con el paradero de la menor lo antes posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042208156080652772?s=20&partner=&hide_thread=false Activan la @AlertaAmberPma por la niña Javierys Hurtado Cortés, de 7 años, vista por última vez la tarde de este jueves en el sector de La Rueda en La Villa de Los Santos. pic.twitter.com/W8vZnWrkJr — Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades solicitan a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a ubicar a la niña.

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No difundir información no verificada

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La activación de la Alerta Amber implica un despliegue inmediato de búsqueda y coordinación entre distintas entidades de seguridad.