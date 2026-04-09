Aprueban en primer debate reformas a ley de descentralización en Panamá

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 313, que reforma la Ley 37 de 2009 sobre descentralización de la administración pública.

La iniciativa fue unificada con el Proyecto de Ley 365, como parte del proceso legislativo orientado a modernizar la gestión pública en el país.

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Participación del MEF en el análisis

Durante la discusión participó la subsecretaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Matilde Amado, quien destacó el seguimiento que ha dado la institución a la propuesta desde sus primeras etapas.

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La funcionaria explicó que el MEF ha participado activamente en reuniones previas junto a la subcomisión correspondiente, como parte del análisis técnico del proyecto.

Evaluación técnica y actualización del informe

Amado recordó que el MEF elaboró una opinión técnica a través de un equipo multidisciplinario, en la que se evaluaron los posibles impactos económicos y financieros de la iniciativa.

Este documento, presentado inicialmente en septiembre del año pasado, fue actualizado recientemente tras la incorporación de modificaciones al proyecto.

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La nueva versión será remitida a la Comisión e incluye un análisis detallado artículo por artículo, junto a recomendaciones orientadas a fortalecer la propuesta legislativa.

Enfoque en consenso y fortalecimiento institucional

La subsecretaria reiteró que la participación del MEF en este proceso busca aportar insumos técnicos, escuchar a los distintos sectores y promover consensos.

Aclaró además que este acompañamiento no implica una postura de bloqueo frente a las iniciativas, sino un aporte para mejorar la calidad de las decisiones legislativas.