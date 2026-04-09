Ángela Russo es elegida Defensora del Pueblo con 37 votos en Panamá

La exmagistrada Ángela Russo fue elegida como nueva Defensora del Pueblo por el Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, tras obtener 37 votos a favor durante la jornada de votación.
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Una elección tras una jornada extensa
La designación se dio luego de varias rondas de votación en el hemiciclo legislativo, en medio de un proceso que se extendió por varias horas hasta lograr el respaldo necesario.
Con esta elección, el Legislativo define quién estará al frente de la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por la protección de los derechos humanos en el país.
Nuevo liderazgo en la Defensoría
La llegada de Russo marca una nueva etapa en la institución, en un contexto donde diversos sectores han exigido mayor firmeza en la defensa de los derechos ciudadanos.
Se espera que en los próximos días la nueva defensora se pronuncie sobre sus prioridades y líneas de trabajo al frente de la entidad.