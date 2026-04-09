Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá hasta el 11 de abril

El Sistema Nacional de Protección Civil ( Sinaproc ) emitió un aviso de vigilancia ante la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el próximo 11 de abril.

La entidad exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra y crecida de ríos.

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Condiciones atmosféricas inestables según SINAPROC

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el fortalecimiento de un sistema de baja presión sobre el territorio nacional, en combinación con altos niveles de humedad y el calentamiento diurno, estará generando un ambiente atmosférico inestable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042194733221425552?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas válido hasta el 11 de abril.



De acuerdo con el pronóstico del @imhpapma, el fortalecimiento de un sistema de baja presión sobre el país, en interacción con altos niveles de humedad y… pic.twitter.com/aer4ZcTqDz — Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026

Estas condiciones son propicias para la ocurrencia de lluvias de intensidad variable, acompañadas de tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales

El Sinaproc reiteró la importancia de seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad para prevenir incidentes durante este periodo de inestabilidad climática.