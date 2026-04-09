Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá hasta el 11 de abril

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia ante la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el próximo 11 de abril.
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Condiciones atmosféricas inestables según SINAPROC
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el fortalecimiento de un sistema de baja presión sobre el territorio nacional, en combinación con altos niveles de humedad y el calentamiento diurno, estará generando un ambiente atmosférico inestable.
Estas condiciones son propicias para la ocurrencia de lluvias de intensidad variable, acompañadas de tormentas eléctricas en distintas regiones del país.
Recomendaciones a la población
Ante este escenario, las autoridades recomiendan:
- Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
- No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse
- Mantenerse atentos a los comunicados oficiales
El Sinaproc reiteró la importancia de seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad para prevenir incidentes durante este periodo de inestabilidad climática.