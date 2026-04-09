Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 08:51

Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá hasta el 11 de abril

Sinaproc advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas en Panamá hasta el 11 de abril debido a un sistema de baja presión, según el IMHPA.

Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas 

Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas 

@Sinaproc_Panama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia ante la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el próximo 11 de abril.

La entidad exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra y crecida de ríos.

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Condiciones atmosféricas inestables según SINAPROC

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el fortalecimiento de un sistema de baja presión sobre el territorio nacional, en combinación con altos niveles de humedad y el calentamiento diurno, estará generando un ambiente atmosférico inestable.

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Estas condiciones son propicias para la ocurrencia de lluvias de intensidad variable, acompañadas de tormentas eléctricas en distintas regiones del país.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

  • Evitar cruzar ríos o quebradas crecidas
  • No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse
  • Mantenerse atentos a los comunicados oficiales

El Sinaproc reiteró la importancia de seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad para prevenir incidentes durante este periodo de inestabilidad climática.

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