Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 12:03

Migración Panamá pide repetir trámites en línea por fallas en plataforma

El Servicio de Migración informó fallas en su sistema y recomienda verificar y volver a registrar solicitudes de estatus migratorio en su portal oficial.

Migración Panamá pide repetir trámites en línea

Migración Panamá pide repetir trámites en línea

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La entidad explicó que los inconvenientes se originaron durante mejoras realizadas en el sistema de servicios en línea, lo que pudo impactar el procesamiento de ciertos trámites.

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Migración pide verificar y repetir el proceso

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Ante esta situación, Migración recomendó a los usuarios:

  • Verificar el estado actual de su solicitud
  • Realizar nuevamente el registro en la plataforma oficial

Para ello, los interesados deben ingresar al portal: Portal del Servicio Nacional de Migración

El SNM también reiteró que los usuarios pueden acudir a sus canales oficiales para recibir orientación y asistencia sobre sus trámites. La institución aseguró que estas acciones buscan garantizar la correcta gestión de los procesos migratorios tras las actualizaciones implementadas.

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