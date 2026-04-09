Migración Panamá pide repetir trámites en línea por fallas en plataforma

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que algunas solicitudes de Movimiento y Estatus Migratorio pudieron verse afectadas debido a recientes actualizaciones en su plataforma digital.
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Migración pide verificar y repetir el proceso
Ante esta situación, Migración recomendó a los usuarios:
- Verificar el estado actual de su solicitud
- Realizar nuevamente el registro en la plataforma oficial
Para ello, los interesados deben ingresar al portal: Portal del Servicio Nacional de Migración
El SNM también reiteró que los usuarios pueden acudir a sus canales oficiales para recibir orientación y asistencia sobre sus trámites. La institución aseguró que estas acciones buscan garantizar la correcta gestión de los procesos migratorios tras las actualizaciones implementadas.