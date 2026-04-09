Migración Panamá pide repetir trámites en línea por fallas en plataforma

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que algunas solicitudes de Movimiento y Estatus Migratorio pudieron verse afectadas debido a recientes actualizaciones en su plataforma digital.

La entidad explicó que los inconvenientes se originaron durante mejoras realizadas en el sistema de servicios en línea, lo que pudo impactar el procesamiento de ciertos trámites.

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Migración pide verificar y repetir el proceso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/migracionpanama/status/2042255062056017984?s=20&partner=&hide_thread=false Migración Comunica pic.twitter.com/cP87R4tPQD — Migración Panamá (@migracionpanama) April 9, 2026

Ante esta situación, Migración recomendó a los usuarios:

Verificar el estado actual de su solicitud

Realizar nuevamente el registro en la plataforma oficial

Para ello, los interesados deben ingresar al portal: Portal del Servicio Nacional de Migración

El SNM también reiteró que los usuarios pueden acudir a sus canales oficiales para recibir orientación y asistencia sobre sus trámites. La institución aseguró que estas acciones buscan garantizar la correcta gestión de los procesos migratorios tras las actualizaciones implementadas.