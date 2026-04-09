Panamá Nacionales -  9 de abril de 2026 - 12:50

Solicitan destitución del director de SENADAP por presunta mala gestión y falta de transparencia

La investigación, realizada por los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y Trabajo, confirmó una "ruptura progresiva" en SENADAP

Solicitan destitución del director de SENADAP.

Solicitan destitución del director de SENADAP.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes Panameños (SENADAP) solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino la remoción de Nolis Boris Góndola Solís como director de la entidad. La petición surge tras recibir un informe que detalla un manejo inadecuado y deficiente en su gestión administrativa.

La investigación, realizada por una comisión de los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y Trabajo, confirmó una "ruptura progresiva" en la institución. Entre los hallazgos principales destacan:

  • Falta de transparencia: Omisión en la rendición de cuentas, presupuestos y planificación.
  • Posible lesión patrimonial: Permanencia indebida en un local alquilado, generando gastos evitables al Estado.
  • Crisis interna: Deterioro del clima organizacional con conductas confrontativas e irrespetuosas que fracturaron la confianza con el movimiento afrodescendiente.

La Junta Directiva fundamentó su solicitud en el artículo 13 de la Ley 379 de 2023, argumentando que la permanencia de Góndola Solís es incompatible con el orden institucional. El informe también será remitido a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades legales o administrativas.

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