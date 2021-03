SHOWBIZ • 30 Mar 2021 - 09:34 AM

El cantante James Blunt estableció hace años su hogar familiar en Ibiza junto a su mujer y los dos hijos que tienen en común y, durante uno de sus viajes por el mundo, decidió que los triciclos motorizados que abarrotan las carreteras de Tailandia serían también la mejor forma de desplazarse por las estrechas calles de la isla mediterránea, así que decidió importar uno que ahora conduce en su día a día.

El único inconveniente es que los turistas le confunden a menudo con un taxista y se llevan toda una sorpresa cuando descubren que se trata nada más y nada menos que del compositor de 'You Are Beautiful', a quien no se imaginan teniendo que buscar ingresos extras a base de trabajar como chófer en sus ratos libres

"La gente me da el alto y me dice: "Oye, amigo, ¿cuánto cuesta ir al centro de Ibiza?'. Y luego dicen: '¡Oh, Dios mío, pero si eres tú!'. Entonces se quedan pensando y me preguntan: 'Oh no, ¿qué te ha pasado?'", ha explicado James en el podcast 'Life's A Beach' de Alan Carr. "Yo siempre les contesto: 'Son cinco euros, ¡monta!'".

A pesar de estos divertidos encuentros, el artista no piensa renunciar a su tuktuk porque le resulta tan práctico que incluso ha comprado otro para una de sus dos hermanas, que utiliza el suyo para ir todos los días a recoger a sus hijos al colegio.