Su famoso apellido y el hecho de que ella haya sido la única de sus hermanos que ha decidido probar suerte -por el momento- en el mundo del entretenimiento convirtieron a Paris Jackson en una celebridad desde los inicios de su carrera como modelo, cantante y más tarde actriz.

Pese a su fama, la única hija de Michael Jackson nunca imaginó que las oportunidades le caerían del cielo y en una nueva entrevista con Naomi Campbell ha dejado claro que espera e incluso prefiere que le exijan hacer audiciones antes de darle un papel o un contrato discográfico porque eso es lo que le inculcaron en su infancia.

"Incluso cuando éramos pequeños, todo giraba en torno a la idea de ganarse las cosas. Si queríamos cinco juguetes de FAO Schwarz o de Toys 'R' Us, teníamos que leer cinco libros. Había que ganárselos, no teníamos derecho a ciertas cosas porque sí. Había que trabajar duro para conseguirlo y entonces la dinámica cambiaba porque se convertía en un logro", ha recordado en el podcast 'No Filter' de la famosa modelo.

Paris también ha elogiado al malogrado rey del pop por haber conseguido que sus retoños no crecieran en una burbuja de privilegios.

"Mi padre era muy bueno asegurándose de que fuéramos personas cultas, y de que fuéramos educados, y que no conociéramos solo el lujo y el glamour de los hoteles de cinco estrellas. También conocimos otras realidades. Vimos países del tercer mundo, vimos todos los colores del espectro", ha asegurado.