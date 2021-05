Anyuri revela momento de su vida y con emoción, muestra el anillo de sus sueños

"Recuerdo cuando estaba en la escuela y me estaba graduando, mi mamá no tenía el dinero suficiente para comprarme mi anillo de graduación, yo jamás me sentí mal por eso y lo supe entender, de que no siempre se puede. Hoy le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha brindado y por el gran impacto que tienen mis redes sociales, ya que a través de las mismas, me hizo recordar aquel episodio de mi vida. Aquel anillo que algún día anhelé tener y en su momento no se pudo ahora es una realidad...", expresó la intérprete.

El anillo tiene grabado su nombre, con detalles en plateado y dorado.