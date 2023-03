Brithany Ryce cuenta cómo convirtió las críticas por su sobrepeso en seguridad

"Toda mi vida he sido gorda, nunca he sido flaca, no me molesta que me digan gorda...He pasado por muchas cosas que la gente no tiene ni idea...pasé por situaciones y personas que me hicieron mucho daño...habían profesores que se expresaban muy feo de mí...comencé a sentarme en la esquina del salón p ara no pedirle permiso a nadie. Siempre me quedé callada, ni siquiera dar natación quería, por mi cuerpo...", expresó, con un nudo en la garganta.