Cibeles De Freitas cuenta el susto que pasó en México tras sismo

Cibeles.m4a

"...nos fuimos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe...no hemos terminado de entrar cuando suena nuevamente la alarma y yo recordé lo que nos acababan de decir hacía cinco minutos...empezó seguridad...no es simulacro, salgan, nos ponen en la parte de afuera y si se sentía, nosotros que estamos en pleno centro de la ciudad de México, no se sintió durísimo, pero sentía el piso moverse, veía todo alrededor, árboles, etc., moverse, sí se sintió pero no como en Michoacán que fue el epicentro...después entramos a rezar y le decimos gracias a la virgencita...esperamos que no haya más réplicas...", expresó.

El sismo se registró en la ciudad de Coalcomán - Michoacán y fue de 7.4 grados de magnitud, este lunes 19 de septiembre, justo cuando se conmemoraban dos poderosos terremotos que dejaron miles de muertos en 1985 y 2017.