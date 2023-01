Daniel Arenas se disculpa con su novia tras besar a Adamari López

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCn18_10DSNY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

A través de un video en su cuenta de Instagram, el actor contó lo incómodo que se sintió ante tal situación, que la segunda vez que insistieron con el beso, él decidió resolver su incomodidad, dándole un "pico" a Adamari; pero a partir de allí comenzó la controversia.

Reacciones

Luego del beso, sus seguidores comenzaron a decir que fue "con lengua", entre otras cosas; lo que obligó al intérprete aclarar la situación y a través de un Live en su Instagram, aceptó que fue un error y le pidió disculpas a su actual pareja, la colombiana Daniela Álvarez.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCoBStiqIQEY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Daniel Arenas (@danarenas)

"Entonces en mi mente yo dije 'voy a librar la situación haciendo algo sin que sea el beso'. Entonces Adamari era la actriz que estaba ahí también presentando, Adamari fue actriz hasta hace un par de años, entonces lo que yo hago es que obviamente en actitud de galán me le acerco y cuando le voy a dar el beso le hago [como que se lo doy] y dije 'aquí quedó resuelto'. Así sentí yo, así pensé yo que se resolvía la situación. Y de repente vuelven a insistir con que se haga el beso...Se me ocurre decir 'un beso de novela es un beso con todo menos con lengua'. Y en ese momento, no me pregunten por qué, se le ponen a pasar mil cosas por la cabeza, es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa, que haga otra… Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije 'yo qué hice'", aseveró.

"Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiera sido un pico, que seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es", explicó.

Adamari López

La actriz y presentadora puertorriqueña, Adamari López, reaccionó ante las críticas y envió un mensaje para aclarar que lo que hizo fue por su trabajo.

"Esto es un trabajo. No tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó. Y fue un beso diría yo que hasta tontito. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí y Dani también respeta a su pareja, con la que tiene ya un tiempo y tienen una hermosa relación. No pasó a mayores, no se lo tomen a mal", aclaró.