Dolly Parton se mantiene en forma haciendo ejercicio mientras reza

"¡Creo mis propios ejercicios mientras rezo! Crecí en la iglesia pentecostal, donde solíamos gritar y dar saltos todo el tiempo. Por las mañanas caliento motores gritando por toda la casa mientras doy gracias al Señor", ha desvelado acerca de una costumbre que podría dar pie a su siguiente aventura empresarial, que la llevaría a adentrarse el mundo del fitness.



"Eso me dio una idea para crear algunos ejercicios fáciles, y ahora mismo estoy componiendo música para acompañarlos. Quiero que sea algo que puedan hacer incluso personas en silla de ruedas o mayores o enfermas".



Su intención pasa por diseñar una rutina "alegre", que la permite mantenerse alejada del gimnasio -un lugar que detesta tanto como la idea de sudar ante desconocidos o ponerse ropa deportiva- y con un significado trascendente que vaya más allá de hacer algo "solo por uno mismo".



"Sé que he aprendido mucho sobre mí misma durante la pandemia, y al hacer cosas para ayudar a otras personas, también me ha ayudado a mí misma", ha afirmado acerca de la lección que ha aprendido este último año. "Ya conoces el viejo dicho: 'Enseñando aprendes'. Tratar de hacer que otras personas se sientan bien y ayudarlas a levantarse me ha animado. Eso me ha servido de consuelo".

