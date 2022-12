Doralis Mela revela con qué ha resuelto sus ganas de orinar en el carro

"...no estoy pa' estar pasando tanto páramo, a veces me dan ganas de orinar y no hay dónde, y más uno mujer que no puede estar orinando en cualquier lugar, entonces yo siempre cargo mi vasenilla. Este año me hicieron un regalo que ha sido el mejor regalo que he recibido, se los juro, me dieron esto...", expresó, mostrando lo que le dieron y explicando lo práctico que es.

"Yo he salvado a muchas con esto, si mi hijita, ustedes los hombres no se rían porque ustedes no pasan páramo como nosotras las mujeres, ustedes pueden orinar en cualquier lado...si usted es igual que yo que quiere orinar a cada rato, cómprese esto, me va a echar un cuento", manifestó.