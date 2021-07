El director de "Instinto Básico" niega que engañara a Sharon Stone para rodar el famoso cruce de piernas

El auge de movimientos como #MeToo o "Time's Up" ha llevado a la meca del cine a analizar bajo un nuevo prisma algunas de las escenas más míticas del séptimo arte para reevaluar las tácticas que se usaron a la hora de convencer a los actores que aparecían en ellas de que accedieran a hacer cosas que en un principio no se mencionaban en el guion. Sharon Stone , por ejemplo, desveló recientemente que le mintieron acerca de lo revelador que resultaría el cruce de piernas que realizó para " Instinto Básico " y que tuvo que descubrir cuánto se podía ver realmente durante un pase previo en una habitación llena de hombres, que en su gran mayoría ni siquiera guardaban relación con la película.



Sin embargo, el director Paul Verhoeven ha desmentido ahora la versión de los hechos de la actriz, que sostiene que la convencieron para que se quitara la ropa interior alegando que resultaba visible y prometiéndola que se jugaría con las luces y sombras para que ella no mostrara más de lo que quería.

"Mi recuerdo es radicalmente diferente al de Sharon. Eso no supone ningún problema y no tiene nada que ver con la forma maravillosa en que dio vida al personaje de Catherine Tramell. Estaba absolutamente fenomenal", ha desvelado en declaraciones a Variety.