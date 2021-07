¿Está embarazada Scarlett Johansson?

La actriz Scarlett Johansson y su marido, el cómico de 'Saturday Night Live' Colin Jost, esperan su primer retoño en común y este, al parecer, llegará al mundo muy pronto. Eso es lo que asegura al menos el diario The New York Post tras haber recopilado un sinfín de testimonios del entorno más próximo a la pareja que apuntan en esa dirección, una teoría de la que además habrían dado varias pistas las últimas 'apariciones' públicas de la estrella de Hollywood.



La versátil intérprete no ha estado del todo desaparecida en las últimas semanas, ya que ha estado promocionando, de una forma muy particular, todo sea dicho, la esperada película que protagonizará en exclusiva su personaje de 'Viuda Negra', una de las superheroínas del universo cinematográfico de Marvel. "Scarlett no ha concedido tantas entrevistas como se esperaría de una película de Marvel y Disney, y no ha aparecido en eventos últimamente. Es muy extraño, dada la magnitud de la producción y el papel que juega en ella", ha añadido el mismo informante.



La mayoría de las entrevistas que Scarlett Johansson ha concedido a medios especializados para publicitar el filme solo incluían declaraciones escritas o cortes de audio, en el caso de los podcasts, y muy llamativa resulta ahora su reciente aparición, a través de una videollamada, en el 'Tonight Show' de la NBC que presenta el humorista Jimmy Fallon. En esa conexión vía Zoom, la estrella de Hollywood solo se dejó ver desde la cabeza hasta los hombros, pero hasta ahora nadie parecía haberse percatado de los motivos que encerraba esa decisión.

