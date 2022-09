Eugenio Derbez revela que sufrió 15 fracturas, se mantendrá enfocado en recuperarse

"...Me tropecé con algo, caí al piso y a la hora que camino que doy un paso fuera de lo que mi cerebro registraba que había una tablita donde tenía que estar parado, en el momento en que siento que me tropiezo y me salgo de allí, la realidad virtual hace que yo empiece a caer al vacío por esos cien pisos, lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando, no coincidía con mi entorno, y al querer reaccionar no reaccioné a lo que tenía al lado...moví los pies y fui a dar con unos escalones que había allí, el hecho es que me caí con todo mi peso...pega primero mi codo, mi codo empuja hacia arriba y se me sale el hueso y en su camino rompió todo lo que había allí...", expresó.

Asimismo, contó que su hijo se acercó y de una vez intentó levantarlo, y que cuando se acercó le dijo que lo llevara al hospital y que sentía que se iba a desmayar, y así fue, antes de llegar al auto ya había perdido el conocimiento.

"...me trataron de acomodar el brazo, el dolor que sentí no se los puedo describir", dijo.

Además, su esposa mostró una imagen donde se ven los tornillos que tuvieron que colocarle en su hombro y parte del brazo.

"...me costó mucho hacer este Live, porque bañarme, pararme, es ahorita un circo demasiado lento, entonces voy a seguir un poquito alejado...cuando me sienta bien para aparecer nuevamente lo haré...quiero enfocarme en descansar, en recuperarme, ahorita estoy despierto porque no me he tomado mi medicina y eso me tiene con mucho dolor, pero me estoy aguantando como los machos, pero la mayor parte del día estoy dormido...gracias por su cariño, por sus mensajes...", manifestó.