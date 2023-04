Gracie Bonilla cuenta cómo superó sus inseguridades por el sobrepeso

"Empecé en pandemia, tenía muy baja autoestima porque pesaba casi 300 libras pero en pandemia, se me ocurrió algo... no tenía nada de ropa, me costaba conseguir mis tallas...con esa misma ropa comencé a publicar...hace poco estuve en República Dominicana y la gente está encima, me conocen, siento que todo estaba hecho para que se diera, de la noche a la mañana, me volví muy viral de la nada, llegué como a más persones en Estados Unidos, me parece que porque allá a la gente le gustan más las curvis...", expresó.

Asimismo, detalló que actualmente se dedica a trabajar con clientes que le pagan para promocionar sus productos a través de sus redes sociales y que también tiene un restaurante, el cual administra con el apoyo de su madre, a quien considera "un gran soporte".

"...siento que soy mi propia empresa, mi imagen en mi empresa...mi inglés es full escuela, en la escuela me gustaba y me ha abierto muchas puertas... los contratos con las marcas son en inglés, negocio con ellos en inglés, quiero abrirme internacionalmente. Cuando trabajo trato de hacer mis contenidos de redes en un día, mi contenido en TikTok, trato de planificarme, pongo en práctica todo lo que estudié en la universidad", manifestó.

Con respecto al bullying y a las críticas por parte de sus seguidores, aseguró que no le hacen daño, debido a que en su vida personal tuvo una dura experiencia que la enseñó a valorarse tal y como es.

"...vengo de una relación donde me hacían sentir menos... no podía hacer mi trabajo bien, sentía que no era capaz de superarme porque tenía baja autoestima, yo misma me saqué de ese hueco", aseguró.