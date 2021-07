Kate Beckinsale nunca se ha puesto bótox

"No estoy en contra de que la gente se lo ponga, pero sí me molesta que asuman que yo también lo he hecho", ha afirmado en una entrevista al periódico The Sunday Times. "Es algo que se da por sentado, y no lo he hecho, de verdad. Me da miedo que se me paralice la cara. Siempre suena la voz de mi madre en mi cabeza, a todo volumen, en todo momento. Mi madre ni siquiera se haría un tratamiento facial, desconfía de todo eso, y aun así está radiante e increíble. Sé que si me pusiera bótox, sería yo la que acabaría con un ojo caído, y mi madre diría: '¡Te lo dije! ¿Ves? Nunca deberías haberlo hecho'".