Kathy Phillips revela que sufrió una pérdida y envía mensaje sobre la autoestima

"...mi esposo y yo, en febrero perdimos la linda ilusión de tener otro hermanit@ para Lyann, a consecuencia, me sentía deprimida, inflamada, y una vez más pasar por corticoides me puso mal…" , expresó.

Asimismo, contó que hace unos 20 días acudió a una clínica donde la ayudaron a sentirse mejor, sobre todo porque además de pasar por toda esta situación, le hacía falta recibir palabras de aliento para poder salir de la depresión y aceptarse tal y como es.

"Estar subida de peso, no es igual a odiarse, a repugnarse, a crucificarse, ni mucho menos a sentirse menos que nadie, “fea” o a NO tener autoestima, AL CONTRARIO, vivir con el cuerpo que tienes y pasando por los procesos que tengas que pasar y que no importe lo que opinen sobre TU cuerpo es de VALIENTES…", manifestó.

También habló sobre lo fuerte que hay que ser para poder enfrentar a la sociedad que hoy en día juzga y mucho. "Cuando me miro, recuerdo por todo lo que he pasado y cada estría es una huella de las luchas que MÁS NADIE ha batallado por mi, SOLO YO, por eso me siento orgullosa de él", aseguró.

Su diagnóstico

La también presentadora, compartió cuál fue su diagnóstico al acudir este centro médico con un cuadro delicado de salud.

"Niveles de cortisol por las nubes, inflamación y retención de líquidos crónica, desorden metabólico y resistencia a la insulina por síndrome de ovarios poliquísticos y que desencadena todo esto? Vivir hinchada, estancada y adolorida siempre".

Phillips le agradeció al Dr. Octavio Sousa por un tratamiento que le ha ayudado a nivelar su cortisol y a no retener líquidos.

"Me siento tan bien que es difícil explicarlo", finalizó.