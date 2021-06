Khloé Kardashian casi se queda sin casa por culpa de una estafa

La estrella televisiva Khloé Kardashian no ha tenido reparo en desvelar públicamente el intento de estafa del que fueron víctimas tanto ella como su madre, Kris Jenner, con la construcción de sus últimas dos viviendas californianas.



En el último episodio de 'Keeping Up With The Kardashians', la diseñadora y empresaria se sincera con su hermana Kendall Jenner sobre las malas artes del constructor y promotor inmobiliario al que Kris y ella habían encargado las obras de sus flamantes inmuebles.