Luli Pampín revela que habrá un personaje sorpresa en su show en Panamá

"...estamos que nos mordemos las uñas...en la primera parte del show van a conocer un poco la historia de Luli Pampín, luego entonces haremos que participe toda la familia...y además, viene un personaje a interrumpir la fiesta, es una sorpresa...", expresó.

¿Cómo inició en este mundo?

Resulta que Luli Pampín, cuyo nombre verdadero es Lucía, nació en Mendoza, Argentina, sin embargo; a los 12 años se trasladó junto a su familia a España donde residen desde entonces.

Desde pequeña mostró afición por la música, el arte, la pintura, la danza, los vestuarios para interpretar diferentes personajes frente al espejo.

Durante la entrevista en Tu Mañana, confesó que sí le gustaba ese mundo pero que sentía "vergüenza" y que cuando se convirtió en madre fue cuando decidió dejarla a un lado y demostrar todo su talento.

"Empecé a ser artista infantil por mi hijo, ha sido un proyecto de a poquito y haciéndolo con mucho amor, poco a poco me he convertido en la artista infantil que conocen todos... he estado en el conservatorio durante más de 10 años... cuando tuve a mi pequeño me di cuenta que no había lugar para la vergüenza, el sentirme madre me cambió por dentro y eso es lo que me ha hecho ser Luli Pampín hoy en día", manifestó emocionada.

Creatividad y enseñanza

Luli expresó la importancia que tiene el crear un contenido no sólo divertido, sino de enseñanza para todos los niños. Además, detalló que cuenta con un equipo muy grande que es parte de todos sus videos.

"...se hace en el estudio con mucho amor, con músicos en vivo... es todo hecho para los niños...pensamos en qué es lo que les va a gustar, qué mensaje les va a dejar, qué es lo que van a aprender... detrás de cada video hay muchísimo trabajo, pensado para crear algo hermoso y con todo el corazón... es algo que amo hacer, que le enseñaría a mi propio hijo...", agregó.

Show en Panamá

El espectáculo de Luli Pampín en Panamá será el domingo 12 de junio en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

Aún tienes oportunidad de adquirir tus boletos, puedes hacerlo AQUÍ.