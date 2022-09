"Me he hecho de todo porque quiero y porque puedo": Mónica "Lola" Díaz

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgxwAtFKVee%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Monica Lola Diaz (@monicaloladiaz)

"A mi me gusta lo que veo siempre, mi atractivo no reside en el físico, lo mío es personalidad... el que me ama me adora, a mi me gusta cómo me veo, me he sentido cómoda, me gusta más verme flaca...", expresó.

Ante la interrogante de definirse en una palabra, Lola señaló que "divertida" pero advirtió que sólo es "con los que quiero que vean ese lado de mí".

"Creo que soy muy franca, no me guardo las cosas", dijo y además reveló que en ocasiones piensa en la idea de tener más hijos, pero luego le da "pereza".

Con respecto a un posible regreso a la televisión, la también chef aseguró que le gustaría un contrato donde tenga "más tiempo libre", pero no se negó a la idea.