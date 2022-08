Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, criticó las publicidades que se muestran en el Time Square

"...nosotros no podemos tener una publicidad que hable del señor Jesucristo en una ciudad como esta, pero sí hay publicidades que hablan de otro tipo de religiones, que hablan de otro tipo de creencias, si hay publicidades con personas haciendo yoga, ¿Por qué cuando la gente quiere decir una grosería utiliza el nombre del señor Jesús? ¿Por qué no dicen Buda? ¿Por qué no dicen Mohamed? ¿Por qué no dicen el nombre de otras personas que han querido tomar el puesto del señor Jesucristo?", se preguntó.

Asimismo, aseguró que todo esto se debe a lo que llama "el espíritu del antricristo", el cual asegura está operando en todo el mundo.

"El espíritu del anticristo está operando en todo el mundo, está operando en los músicos, en los negocios, en las familias, en las iglesias, no es para quedarnos callados...", sentenció.