Nikeisha Sánchez cuenta cómo casi pierde la vida tras dar a luz a su hijo

Nikeisha contó que durante su embarazo, tuvo 4 meses con depresión, lo que no le permitió planificarse para el momento del parto; sus controles los hizo en un hospital privado pero en el momento de dar a luz fue a uno público.

La panameña vivió momentos de mucho dolor y por horas no dilataba más de 5 centímetros, sumado a ello se le subió la presión y comenzó a vomitar. En eso pasó un doctor y dijo que había que pasarla a cesárea, opinión que no compartió otro que pasó y decidió revisarla antes.

Lo que vivió

"...el desg...va donde mi y me palpa y estoy en 6 centímetros, dijo ella se queda, si está dilatando...me tocó quedarme allí con mucho dolor, si empecé a dilatar pero lentísimo, tenía 7 centímetros...cuando él me palpa a los 9 centímetros, al ratito siento que algo me está bajando...con 9 centímetros di a luz...el doctor me dice a mi que no puje, que él me lo va a a sacar...metió sus dos manos y sacó a mi hijo, mi hijo llora y ni siquiera me lo dan...él me dijo que había que coser porque había desgarro...mi desgarro era interno, me cosieron todo y me pasan a otra sala, me dan a mi bebé, me dejan en observación media hora...", detalló.

Pero eso no es todo, porque la excompetidora contó que está viva gracias a una practicante, quien la revisó cuando estaba en la sala de recuperación y le dijo que había algo raro; pues resulta que la joven llamó al mismo doctor que la atendió en el parto, él dijo que había que coserla nuevamente pero luego, una doctora la revisó y se dio cuenta que se trataba de una hemorragia interna.

"...vi como en toda la camilla salió como gelatina, como hígado enorme, cantidad de sangre...coágulos de sangre enormes...me asusté...luego comienza una corredera...sólo recuerdo eso y cuando me desperté estaba en una silla de ruedas, que me llevaban y me iban preguntando cuál es tu nombre...", manifestó.

Debido a la situación y a la cantidad de sangre que perdió, no pudieron ponerle anestesia y tuvieron que hacerle un curetaje "a lo vivo", contó que le sostuvieron las manos y los pies, porque el dolor era intenso.

Aquí podrás conocer todo el relato de la excompetidora de Calle 7 Panamá, una experiencia muy dura: