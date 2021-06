Paris Hilton sin pesadillas sobre su traumática infancia

Poder hablar abiertamente de su experiencia a fin de transformar la realidad y, asimismo, para poder lidiar emocionalmente con el problema ha resultado crucial para Paris Hilton, quien también optó por sincerarse sobre el sufrimiento y el miedo que vivió en esa época en un exitoso y revelador documental.

"Solía tener un problema de insomnio muy pronunciado, pero desde que hice mi documental y empecé a trabajar a fondo para ayudar a los niños que han pasado por lo mismo, he disfrutado de un período muy reparador. Ya no tengo pesadillas y he dado un paso muy importante en mi propio proceso de sanación", ha explicado Paris Hilton en conversación con el Wall Street Journal.



Gracias a esa estrategia comunicativa, la celebridad no solo duerme mejor por las noches, sino que también se siente más liberada y con la mente más despejada para seguir cultivando sus numerosos proyectos profesionales y asimismo para planificar con ilusión su inminente boda con su prometido Carter Reum.

FUENTE: RSS