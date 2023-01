"Tenía la seguridad de que iba a clasificar": Solaris Barba

"Este año siento que Panamá limpió el camino de lo que se había dejado en el certamen como participación, me disfruté la experiencia, me siento una mujer distinta, con la madurez que te da... me siento otra Solaris después de esto...el legado ya quedó y ahora vienen muchas cosas nuevas...", manifestó.

Con respecto a su preparación señaló que se "fajó" y que tenía la seguridad de que iba a clasificar. "...estaba analizando todo, veía la aceptación que tuve, me daba cuenta de cómo iba subiendo todo como la espuma, cómo las otras participantes me veían como competencia...".

Por otro lado, sobre la selección de las 16 finalistas del certamen y de la ganadora, R'Bonney Gabriel; Solaris expresó que "todas se lo merecen, trabajan fuerte por eso", aunque aceptó que internamente sucedieron diversas cosas que le llamaron la atención, sin entrar en detalles.