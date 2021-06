Foto Challenge: Fotografía Fashion con "Los Descontadores"

Maikol menciona que decidió darle su espacio a cada uno de sus compañeros y que seleccionó el cava, porque no tenía idea de lo que se trataba, pero que era un reto y deseaba enfrentarlo. Por su parte Arantxa menciona que puso juntos a María y Maikol, porque sabe que se llevan bien; Nino y JR, aunque no recuerda si habían coincidido en algún reto, piensa que se caen bien; Alejandro y Samuel, sabía que habían colaborado juntos y pensaba que podían sacar el reto adelante y ella eligió a Pablo porque aparte que ya trabajaron juntos, se llevan bien, y se ayudan mutuamente para sacar sus fotos.

Grupo 1: Arantxa Aizprúa y Pablo Santos / Reto Fotografía Fashion - Mar

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9iYltBHwN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

Arantxa y Pablo tendrán que hacer "fotografía fashion" en un yate y para ello tendrán 10 minutos cada uno para sacar esa foto ganadora. Pablo inició acomodando a su modelo e inclusive dándole instrucciones al navegante; él señala que su "descontador" Deepak Motwani, estuvo chispa y dinámico; y cuando cursaban 5 minutos y medio del reto, Pablo cedió la oportunidad a Arantxa, quien recalca que ambos hacen un buen equipo. Arantxa considera que el movimiento del yate fue una de las contras con las que se encontró, además de tener en mente acomodar al modelo con las poses, estar pendiente a las luces; y que se tomó el reto con mucha calma. Ella considera que algunos pensaban que seleccionó a Pablo por su puesto en la tabla de puntuación pero ella reitera que es por su buena relación.

Pablo menciona que tomaron la decisión de hacer la sesión con dos outfits. En un momento determinado, encontró una parte donde se cruzaba la luz solar con unas sobras y le pareció interesante. Pablo confiesa que han ocurrido "cosas" durante el programa, pero cree que cada uno tiene cosas que les afecta, pero como competencia, hay que salir adelante. Pablo destaca que con Arantxa hacen un buen equipo y lo importante es ayudarse mutuamente; menciona que se siente ganador, por la experiencia y por conocer personas maravillosas.

Arantxa se llevó el reto del mar

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9humtBej8%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9i9BWhSgY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

Grupo 2: Alejandro Chen y Samuel Saucedo / Reto Fotografía Fashion - Aire

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9keL4BS1L%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

Samuel relata que le fue super bien y que conversó con Naresh Jaswani antes de iniciar y que le confesó que era uno de los que más proyectaba de los descontadores. Samuel recuerda que ya había trabajado con Alejandro y que sabía que él no lo ayudaría porque confesó que antes de iniciar el reto, Chen le había hecho un comentario. Esto le afectó a la hora de tener que mover las luces y contar con únicamente con 10 minutos para capturar sus fotografías.

Luego de los primeros 10 minutos, apareció Alejandro quien menciona que no estaba porque no era su turno, y Samuel tomó la postura también de no apoyar a Chen. Alejandro señaló que tampoco necesitaba su ayuda, porque siempre hace lo mismo en sus sesiones, arreglárselas solo. Chen asegura que estaba tranquilo, sin presión a pesar de que Samuel está en los primeros puestos de Foto Challenge.

Samuel Saucedo se alzó con el reto de aire

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9lO0RhxTx%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9jvQdhs8M%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

Grupo 3: Maikol Gutiérrez y María Arévalo / Reto Fotografía Fashion - Cava

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9mdKJh6De%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

Maikol confiesa que tenía sentimientos encontrados porque no ha trabajado con Pablo y si con María, pero que se lleva bien con ella y sabía que tenía una buena compañera. Por su parte María, cuando supo que se enfrentaría a Maikol, sabía que tenía la responsabilidad de buscar ganarle, siendo creativa y dar lo mejor de ella. Maikol dice que no seleccionó a María por estrategia, más bien por su buena relación, mientras tanto María admite que Arantxa si lo hizo por estrategia, siendo una buena jugada.

Maikol destacó que el modelo de los descontadores, Ramesh Khelani, mostraba una gran experiencia en sesiones, ya que lo hacía con mucho naturalidad. Ambos chicos, tuvieron que prestar mucha atención al lugar donde se encontraban, ya que en una de las ubicaciones, se reflejaba mucho la luz de los flashes, provocando un reflejo en sus fotografías y teniendo que ajustar todo en medio de su sesión.

El reto de la cava, se lo llevó Maikol Gutiérrez

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9nUYdBQdl%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9lrVDBqGa%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

Grupo 4: José Villarreal y Balbino Macías / Reto Fotografía Fashion - Altura

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9pVMeBj2r%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

JR confiesa que la forma en que Arantxa confeccionó los grupos, no le favorecía a ella y que el reto en las alturas, pensó que sería como en el primer programa, colgado en algún sitio; estando en el lugar miró buenos spots, pero que había la limitante del espacio, ya que era reducido por algunos objetos que estorbaban pero que pudo arreglárselas. Considera que a pesar de que notó poco tiempo, buscó imaginarse y tomarse el tiempo para analizar cada foto en un spot distinto.

Por su parte Nino, quería desde hace tiempo hacer fotografía en un helipuerto y ya tenía en su mente, la idea que quería de su foto, incluyendo una silla a su spot. Nino admite que JR es uno de los competidores más difíciles y que él se lo podía tomar como una revancha. Nino, como sus otros compañeros, resalta que los descontadores actuaban con naturalidad a la hora de realizar las fotos, en este caso con Vinod Chandiramani.

José Villarreal ganó el reto altura

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9oLWEhju6%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCP9qR8_hYQM%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABACIqu80QaoqzeExg26IVZAo5z8IJU70nsjyZBYt6l7VKlsgYYZCOjFcpQY6QzStOEKImTtGfjJYoAybgapMQZCKdpkYT4c2ipq0zqwypxLt1ntFmoBOctOf3AwZBLCzCrRsK5PWZCCPUbZCz6Fhz5SB2r2yadvpjpqd320VzLX5 View this post on Instagram A post shared by Foto Challenge (@fotochallengepa)

Los 5 puntos del reto de Fotografía Fashion se lo llevó José Villarreal, Maikol Gutiérrez 4, Arantxa Aizprúa 3 y Samuel Saucedo 2 puntos.